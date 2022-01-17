15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? 2022 yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?
15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? 2021-2022 yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler birinci dönemin son haftasında yarıyıl tatili ile ilgili bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Omicron varyantı kaynaklı vakaların artması nedeniyle gözler ara tatil ile yarıyıl tatiline çevrildi. Peki, 15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? 2022 yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte son açıklamalar...
15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? Yüz yüze eğitimle derslerine devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili cuma günü başlayacak. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle yarıyıl tatiline, ikinci dönemdeki bir haftalık tatil süresinin de eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? 2022 yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
15 TATİL İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 tatil ile ara tatilin birleşmesi yönünde bir açıklama bulunmuyor. Buna göre, tatil takvimi daha önce belirlendiği gibi uygulanacak.
Yarıyıl tatili, 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve iki haftalık tatilin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
"ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI" YARIYIL TATİLİNDE KULLANIMA HAZIR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.
Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.
Bu dönemde eğitim erişimi sağlanan 9 farklı konu şöyle:
"Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimi, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, ilk yardım eğitimi, kütüphane organizasyonu ve kullanımı eğitimi, İngilizce dil sistemi öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklara yönelik rehberlik hizmetleri eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklarla psikolojik danışma becerileri eğitimi, dijital becerilerin geliştirilmesi eğitimi ve etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi."
"MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİN ÇOK BOYUTLU DESTEKLENMESİNE ODAKLANIYORUZ"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu dönem odaklandıkları konuların başında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesinin yer aldığına işaret etti.
Bu kapsamda çok boyutlu adım attıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021'de düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 134 artarken bu artışla son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına eğitim saati, 2020'de 41,6 saat iken bu oran 2021'de yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."
Bakan Özer, uzaktan eğitimde öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağına dikkati çekti.
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