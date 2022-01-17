15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? Yüz yüze eğitimle derslerine devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili cuma günü başlayacak. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle yarıyıl tatiline, ikinci dönemdeki bir haftalık tatil süresinin de eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 15 tatil ile ara tatil birleşecek mi? 2022 yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

15 TATİL İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 tatil ile ara tatilin birleşmesi yönünde bir açıklama bulunmuyor. Buna göre, tatil takvimi daha önce belirlendiği gibi uygulanacak.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve iki haftalık tatilin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.