EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında kamuya engelli memur ataması yapılıyor. 5-14 Ocak tarihlerinde tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Atamaların hangi tarihlerde yapılacağı merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne oldu? 2022 EKPSS atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur kura tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından kura çekimi ve tercih sonuçları ile ilgili bu hafta duyuru yayımlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tercih sonuçları ile ilgili detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.