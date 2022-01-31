Okullarda tatil uzatıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, tatil süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Omicron varyantı kaynaklı vakalarda görülen artış sonrası konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, okul tatili uzadı mı? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinin uzatılması yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.