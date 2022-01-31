Okul tatili uzadı mı? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlayacak?
Yarıyıl tatili heyecanı yaşayan öğrenciler tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle gözler yüz yüze eğitime çevrildi. İkinci dönem itibarıyla eğitimlerin nasıl ilerleyeceği ve tatil süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, okul tatili uzadı mı? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Okullarda tatil uzatıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, tatil süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Omicron varyantı kaynaklı vakalarda görülen artış sonrası konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, okul tatili uzadı mı? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinin uzatılması yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yrıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.
EĞİTİME 15 BİN ÖĞRETMEN TAKVİYESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ataması yapılan 15 bin yeni öğretmene seslenerek, "Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken husus eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız" dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 15 bin yeni öğretmenin atama kura töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak bizim hiçbir örgüte, şebekeye, sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz" diye konuştu. Ataması yapılan öğretmenlerin bazılarını sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrularımız sizlere emanet" diye seslendi.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
SALGINA RAĞMEN BAŞARIYLA TAMAMLADIK
15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin katılımıyla eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Böylece salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesi konusunda çok ciddi avantaj elde edeceğiz. Evlatlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz. Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen başarılı şekilde tamamladık.
BAKAN ÖZER: OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 89'A ÇIKTI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Türkiye'de son 20 yılda, ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 44'ten yüzde 89'a, yükseköğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 14'ten yüzde 44'e yükseldiğini bildirdi.
Özer, OECD'nin 4 yıllık periyotlarla düzenlediği öğrenci başarı araştırması sonuçlarını içeren rapora da değinerek, Türkiye'nin, Türkçe, Matematik ve Fen okuryazarlığında puanlarını en fazla artıran birinci ülke olduğunu kaydetti. Özer, 15 bin öğretmen atamasıyla öğretmen sayısını 1,2 milyonun üzerine çıkaracaklarını dile getirdi. Bakan Özer, şöyle devam etti:
"2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1,1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2,9 milyona ulaştı. Yani bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki, derslikteki eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı ve öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına, yaklaşık 93,4 saate ulaştı. 2022 yılında da bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da yasalaşmasıyla artık öğretmenlerimizin, kariyer odaklı, sürekli eğitim alan, özellikle lisansüstü eğitimle ilgili oranların yükseldiği bir yeni dönemin başlangıcına hep birlikte imza atmış olacağız."
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