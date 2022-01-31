ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav yerleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bütünleme sınavına giriş yapacak öğrenciler sınav yerlerinin neresi olduğunu bilmek istiyor. Bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.