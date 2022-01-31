ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Şubat ayının ilk haftasında yapılacak bütünleme sınavına girecek öğrenciler sınava nerede ve hangi binada giriş yapacağını öğrenmek istiyor. Bütünleme sınavlarına sayılı günler kala ATA AÖF sınav yerleri araştırılıyor. Peki; 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav yerleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bütünleme sınavına giriş yapacak öğrenciler sınav yerlerinin neresi olduğunu bilmek istiyor. Bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgesinin ocak ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler.
Öğrencilerden sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.
BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF sınav takvimiyle, sınavların tarihleri belli oldu. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 5 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
3 oturum şeklinde düzenlenecek ATA AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı.
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