EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Kura ve tercih isim listesi! EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih işlemleri ise 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınav başvuru tarihlerinde değişikliğe gitmişti. Şubat ayının sonu yaklaşırken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sonuçlar için açıklama bekleniyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?