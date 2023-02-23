EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Kura ve tercih isim listesi! EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak yerleştirileceği bilgisini paylaşmıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih işlemleri ise 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınav başvuru tarihlerinde değişikliğe gitmişti. Şubat ayının sonu yaklaşırken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sonuçlar için açıklama bekleniyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EKPSS tercih işlemleri 13 Ocak'ta sona erdi. Tercihlerin sona ermesinin üzerinden yaklaşık 40 günlük bir zaman geçti.
Henüz Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi EKPSS yerleştirme sonuçlarını erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 17 Şubat tarihinde erişime açılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık " 2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. " ifadelerini kullandı.
EKPSS tercih sonuçlarının en geç 28 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.
EKPSS TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?
EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte EKPSS tercih sonuçlarını sorgulayabilecek. Tercih sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurum bilgisi yer alacak.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangibir belge gönderilmeyecektir.
ADAYLAR GEREKLİ BELGELER İLE BAŞVURU YAPACAK
EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur.
Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir.
GEÇTİĞİMİZ YILIN EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
2022 yılında EKPSS'de toplam 46 bin 454 kişi tercih yaptı. Bu tercihlerin 31 bin 511'i ortaöğretim, 8 bin 687'si ön lisans ve 6 bin 256'sı lisans mezunu kadrolarını tercih etti.
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