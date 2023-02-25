BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? BİLSEM SINAV TARİHİ 2023 | Öğrenci seçme takvimi! 1.sınıf, 2.sınıf...

BİLSEM SINAVI 2023 NE ZAMAN?

MEB duyurusuna göre Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi. Öte yandan bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek. Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.