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BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? BİLSEM SINAV TARİHİ 2023 | Öğrenci seçme takvimi! 1.sınıf, 2.sınıf...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? BİLSEM SINAV TARİHİ 2023 | Öğrenci seçme takvimi! 1.sınıf, 2.sınıf...

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle BİLSEM sınavının ertelenip, ertelenmeyeceği merak ediliyor. Yaşanan depremlerin ardından birçok sınav ertelendi. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan e-sınavları ile Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman? İşte, detaylar...

"BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı. 18-19 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan 2023 BİLSEM sınavının ertelenip ertelenmediği öğrencielr tarafından merak ediliyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...

BİLSEM SINAVI 2023 NE ZAMAN?

MEB duyurusuna göre Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi. Öte yandan bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek. Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.

Diğer yandan, 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları, afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023

Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;

13 Şubat BİLSEM sınavı

14 Ocak 2023

09 Nisan 2023

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023

İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023

İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023

05 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023

28 Temmuz 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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