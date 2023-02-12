2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM SON DUYURULAR!
Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil olurken, üniversiteler online eğitime geçirildi. Yaşanan olaylar nedeniyle, YKS başvuru tarihi ve sınav tarihleri için gözler ÖSYM'nin açıklamalarına çevrildi. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
"YKS sınavı ertelendi mi?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem nedeniyle tüm ülkede eğitim öğretime ara verilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'de 12. sınıf 2. dönem konularının YKS'de yer almayacağını duyurdu. Peki YKS ertelenecek mi? İşte, detaylar...
2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.
YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.
YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.
ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?
Üniversite sınavının erteleneceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı yapılan açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...
- Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?
- EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi
- ZİLZAL (Zelzele) suresi MEALİ | Faziletleri neler? Türkçe anlamı nedir? Deprem anında okunur mu? Türkçe, Arapça okunuşu! DOĞAL AFETLERDEN KORUYAN DUA...
- Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
- İşsizlik ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ödendi mi? Sorgulama ekranı...
- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
- Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı? Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı?
- 2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM SON DUYURULAR!
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?