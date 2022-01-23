EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile EKPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sonuç takvimi...
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Kurum ve kuruluşların boş kadrolarına yapılacak olan engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercihler tamamlandı. İşte, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile EKPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sonuç takvimi...
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile EKPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında alınan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihlerinin ardından adaylar EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor. Bilindiği üzere; kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercih işlemleri yapılmıştı.İşte, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile EKPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sonuç takvimi...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Tercih işlemleri 14 Ocak tarihinde sona ermişti. ÖSYM tarafından daha önce gerçekleşen tercih işlemleri dikkate alındığında, EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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