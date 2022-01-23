BİLSEM öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 BİLSEM öğretmen atama başvuru ekranı!
2022 BİLSEM öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen atama başvuru ekranı öğretmenler tarafından sorgulanmaya başlandı. BİLSEM kurumlarında öğretmenlik yapmak isteyenler BİLSEM öğretmen alımı başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
BİLSEM öğretmen atama başvuru ekranı 2022! BİLSEM öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır? Öğretmenler BİLSEM kurumlarına başvuru yapmak istiyor. BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24 Ocak itibariyle başlıyor. Peki; BİLSEM öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır?
BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.
b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
c) Değerlendirme Kriterleri Formu'nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından "aslı görüldü" şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.
d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden "Başvuru gerçekleştirilmiştir." şeklinde onaylayacaklardır.
BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanacak.
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- BİLSEM öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 BİLSEM öğretmen atama başvuru ekranı!
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