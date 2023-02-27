ALES başvurusu için son günler! 2023 ALES/1 ne zaman, ertelenecek mi? ÖSYM BAŞVURU EKRANI
ALES 2023 ne zaman sorusunun cevabı adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için basamak olan ALES'e dair detaylar araştırılıyor. 16 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/1 ne zaman, ertelenecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
ALES başvuruları ne zaman bitiyor sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Mart itibarıyla başvuru süreci sonlanacak olan ALES başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numaralarıyla tamamlanacak. Peki ALES sınavı ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2023 ALES/1 başvuru ekranı...
SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
ALES ERTELENECEK Mİ?
ÖSYM'nin takvimine göre ALES 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınavın ertelenmesine yönelik bir açıklama gelmedi.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Üniversitelerin akademik kadrolarına yerleşmeyi bekleyen adayların katılımıyla yapılacak olan 2023-ALES/1 sınavı başvuru ücretleri kılavuzda yer alan bankalara 185 TL olarak ödenecek.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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