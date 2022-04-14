2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

2022 TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar açıklanan sonuçlara göre TUS yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacak. Gözler hangi hastanede ne kadar kadro açıldığı ve 2022 TUS kontenjanlarına çevrildi. 2022 TUS kontenjanları henüz açıklanması ancak Nisan ayı ile duyurulması bekleniyor.