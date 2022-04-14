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2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kontenjanları pek çok adayın gündeminde yer alıyor. İstedikleri branşları tercih ederek kariyerlerine devam edecek adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS tercihleri pek çok adayın gündeminde yer alan konulardan biridir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Yerleştirme işleminde, 2022 TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. İşte, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

2022 TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar açıklanan sonuçlara göre TUS yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacak. Gözler hangi hastanede ne kadar kadro açıldığı ve 2022 TUS kontenjanlarına çevrildi. 2022 TUS kontenjanları henüz açıklanması ancak Nisan ayı ile duyurulması bekleniyor.

2022 TUS KADROLARI BELLİ OLDU MU?

TUS sonuçlarını öğrenen doktor adayları ''2022 TUS kadrosu ne zaman belli olacak?'' sorularına odaklandı. 2022 TUS kontenjanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte açıklanacak.

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2022 TUS kontenjanları için bekleyen adaylar diğer yandan ''TUS tercihi nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını arıyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

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