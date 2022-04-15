EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama: 2022 EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM son açıklamalar
EKPSS ne zaman, saat kaçta? 2022 EKPSS sınav giriş yerlerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen engelli memur adayları, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri ile birlikte sınav tarihi hakkında detaylar açıklandı. Peki, EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS için geri sayım başladı. EKPSS sınav giriş belgesinin yayımlanması ile birlikte sınav giriş yerleri de açıklanmış oldu. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. EKPSS sınavına girmeye hazırlanan engelli memur adayları hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Peki, EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2022-EKPSS başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
2022 EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan
bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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- EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama: 2022 EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM son açıklamalar
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