"AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman gibi şehirlerde büyük yıkıma neden oldu. Peki, AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?