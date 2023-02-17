AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?
"AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Anadolu Üniversitesi AÖF takviminde değişiklik yaptı. Peki, AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?
"AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman gibi şehirlerde büyük yıkıma neden oldu. Peki, AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?
AÖF KAYITLARI BAŞLADI
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvime göre kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 - 02 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresiyle veya e-Devlet giriş seçeneği ile birlikte kayıtlarını gerçekleştirecek.
Kayıtlar ders ekle-çıkar ve kayıt yenileme ücretinin yatırılması olarak iki aşamada gerçekleştirilecek.
Daha önce bahar dönemi affı için başvuru yapan öğrenciler 13 Şubat -2 Mart tarihleri arasında ders seçimi yapabilirler. Kayıt yenileme yapmayan adaylar, sınavlara katılamayacak.
AÖF SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi daha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı.
YÖK'ün uzaktan eğitim kararı sonrası daha önce açıklanan sınav takvimi yayından kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.
Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.
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- AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak? AÖF 2022-2023 sınavları nasıl yapılacak?
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