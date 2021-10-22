Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil takvimi!

Okullarda ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, bu yılın ilk ara tatil takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile "ara tatil ne zaman" sorusu yanıt buldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte haberin detayları...

OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, yılın ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.

Haberimizin devamından diğer tatil günlerinin takvimine ulaşabilirsiniz...