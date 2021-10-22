Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil takvimi!
İlk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım ara tatili için geri saıym başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler Ekim ayının son günlerinde ara tatil takvimini araştırmaya başladı. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil ile birlikte milyonlarca öğrenci 1 haftalık tatile girecek. MEB tarafından yayınlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte cevaplar...
Okullarda ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, bu yılın ilk ara tatil takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile "ara tatil ne zaman" sorusu yanıt buldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil ne zaman? İşte haberin detayları...
OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, yılın ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
Haberimizin devamından diğer tatil günlerinin takvimine ulaşabilirsiniz...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak
YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
SAKARYA'DAKİ MESLEK LİSESİ , HİJYEN MALZEMESİ İHRACATINA BAŞLADI
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler, Kovid-19 sürecinde talebinde artmasıyla hijyen malzemesi üretimine başladı.
Bugüne kadar okulda 200 ton antibakteriyel el solüsyonu ve kolonya, 300 ton endüstriyel temizlik ürünü olmak üzere 500 tonluk hijyen malzemesi üretimi yapıldı. AR-GE faaliyetleri ile yeni ve kişiye özel ürünler de geliştiriliyor.
Öğrencilerin atölyede ürettiği sabun, yüzey temizleyici, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu ve deterjanlar okullar, kamu kurumları ve fabrikalardan yoğun talep gördü.
Okulda yapılan üretim, atölyede çalışan öğrencilerin hem tecrübelerine hem de devletin öngördüğü oranda ücret almaları nedeniyle kendilerine ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere yetişemediklerini belirten okul yöneticileri, ürünlerin yurt dışına gönderilen numunelerinin de beğeni kazandığını belirterek bu doğrultuda Bosna Hersek'e gönderilen hijyen malzemeleriyle yurt dışına ihracata başladıklarını kaydetti.
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- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ayın kaçında olacak? 1 haftalık tatil takvimi!
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