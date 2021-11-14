15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım okullar açık mı, kapalı mı?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Kasım seminer programına göre, öğretmen seminerleri, 15-19 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak uygulanacak.

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim" dedi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamasında öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Bakan Özer, "Öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.