15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım okullar açık mı, kapalı mı?
15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım’da okulların açık olup olmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okulların ara tatile girip girmediğini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, okulların hangi tarihlerde açık olup olmadığı belli olmuştu. Peki; 15 Kasım Pazartesi okul var mı? İşte merak edilen sonunun yanıtı!
15 Kasım okullar açık mı, kapalı mı? 15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım'da okul olup olmadığı öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre; Kasım ve Nisan aylarında öğrenciler birer haftalık ara tatil yapıyor. Bu ara tatilin ne zaman başladığını merak eden öğrenciler; 15 Kasım okullar açık mı kapalı mı sorusunun cevabını merak ediyor.
15 KASIM OKULLAR AÇIK MI KAPALI MI?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.
1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 21 Kasım'da ise ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 Kasım seminer programına göre, öğretmen seminerleri, 15-19 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak uygulanacak.
Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim" dedi.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamasında öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Bakan Özer, "Öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.
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