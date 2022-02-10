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Eğitime kar engeli! Valilik okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Eğitime kar engeli! Valilik okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehir genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Diğer yandan engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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