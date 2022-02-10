Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılıyor? İşte son gün...
Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitimlerini açık öğretim üzerinden tamamlamak isteyen binlerce öğrenci için son viraja girildi. Mezun olmayı bekleyen ve kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler, kayıtların son gününü merak ediyor. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılıyor? İşte son gün...
Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 MEB takvimi ile tüm bu tarihler yeni eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. Öğrenciler AÖL takvimini yakından takip ediyor. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılıyor? İşte son gün...
AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 günü başlayıp 8 Şubat 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e-okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, yarıyıl tatilinin, 2. haftasında yapılacağından dolayı, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 31 Ocak 2022 – 8 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
* https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.
* T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.
* Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek. E-sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak.
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