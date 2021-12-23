AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları sonrası gözetmenlerin gözü AÖF görevli ücretlerine çevrildi. Gözetmenler AÖF görevli ücretleri ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar. AUGİS sınav görev ücretleri açıkladı. İşte, AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL olarak belirlendi.