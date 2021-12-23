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AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?

AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF görevli ücretleri 27-28 Kasım tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilen sınavlar sonrası o gün görev alan vatandaşların gündeminde. Diğer yandan ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların ücretlerinin yatacağı tarihte merak ediliyor. İşte, AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?

AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları sonrası gözetmenlerin gözü AÖF görevli ücretlerine çevrildi. Gözetmenler AÖF görevli ücretleri ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar. AUGİS sınav görev ücretleri açıkladı. İşte, AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL olarak belirlendi.

GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.

ÖSYM ve MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavları:

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL

Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL

Salon Başkanı 230, 48 TL

Yedek Gözetmen: 167,63 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL

E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

Gözetmen: 223,50 TL

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınavları:

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL

Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL

Salon Başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek Gözetmen 158 TL

Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL

Öğretmenlerin gözetmenlik yapmak için başvurabilleceği sınavlar:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Üniversiteye geçiş sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl da Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor. Üç farklı oturumda yapılan bu sınava geçen sene 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı.

İlk ve Ortaokul Bursluluk Sınavı (İOKBS)

Öğrencilere ekonomik destek olmak için düzenlenen bursluluk sınavı sonrasında, sınavda başarılı olan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. 2021 yılında düzenlenen OKBS sınavına yaklaşık 1.5 milyon öğrenci katılmıştı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS lisans oturumları, memur alımı için gerçekleşmişti, bu yıl ek olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları da düzenlenecek. KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT gibi birçok oturum uygulanacak.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

8. sınıf öğrencilerine yapılan sınavda, sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturum bulunuyor. 2021 yılında Haziran ayında yapılan sınavın bu yılda aynı tarihlerde yapılması bekleniyor.

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