2026 karne günü ne zaman? MEB okul kapanış ve açılış tarihi
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala öğrenciler ve veliler karne tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut dönemin kapanış tarihini hatırlatırken 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini de açıkladı. Böylece yeni dönemin başlangıç tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili takvimi netlik kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öte yandan Bakanlık, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini de yayımladı. Buna göre yeni eğitim dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim yılının son haftasına girildi. MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Türkiye genelindeki öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak.
29 HAZİRAN'DA YAZ TATİLİ BAŞLIYOR
Karne dağıtımının ardından öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Yaz dönemi boyunca ailelerin tatil planları, yaz kursları ve sosyal etkinlik programları da hız kazanacak.
Uzmanlar, öğrencilerin yaz aylarında yalnızca dinlenmeye değil; kitap okuma, spor ve kültürel faaliyetlere de zaman ayırmasının yeni döneme daha hazır başlamalarına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
2026-2027 EĞİTİM YILI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi de kesinleşti. Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayarak 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
SÖMESTR VE ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU
Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 5 Şubat 2027 Cuma gününe kadar tatil yapacak.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler gelecek yıl da haziran ayının son haftasında yaz tatiline çıkacak.
|MEB Takvimi
|Tarih
|Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
|1 Eylül 2026
|Uyum eğitimleri
|7-11 Eylül 2026
|Okulların açılışı
|14 Eylül 2026
|1. Ara tatil
|16-20 Kasım 2026
|1. Dönem sonu
|22 Ocak 2027
|Yarıyıl tatili
|25 Ocak - 5 Şubat 2027
|2. Dönem başlangıcı
|8 Şubat 2027
|2. Ara tatil
|8-12 Mart 2027
|Okulların kapanışı
|25 Haziran 2027
MEB TAKVİMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
2026 karneler ne zaman verilecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılı karneleri 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
MEB takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
İlk ara tatil hangi tarihlerde yapılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.