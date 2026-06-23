2026 karne günü ne zaman? MEB okul kapanış ve açılış tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala öğrenciler ve veliler karne tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut dönemin kapanış tarihini hatırlatırken 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini de açıkladı. Böylece yeni dönemin başlangıç tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili takvimi netlik kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öte yandan Bakanlık, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini de yayımladı. Buna göre yeni eğitim dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Karneler 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak, böylece öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatili sürecine girecek. (Görsel: A Haber) KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK? Milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim yılının son haftasına girildi. MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Türkiye genelindeki öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak. 29 HAZİRAN'DA YAZ TATİLİ BAŞLIYOR Karne dağıtımının ardından öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Yaz dönemi boyunca ailelerin tatil planları, yaz kursları ve sosyal etkinlik programları da hız kazanacak. Uzmanlar, öğrencilerin yaz aylarında yalnızca dinlenmeye değil; kitap okuma, spor ve kültürel faaliyetlere de zaman ayırmasının yeni döneme daha hazır başlamalarına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.