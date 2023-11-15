E-OKUL VBS giriş sayfası ekranı | 2023 MEB VBS öğrenci girişi ile ders notu ve devamsızlık sorgulama nereden, nasıl yapılır?
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortasına gelinirken, öğrenci ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS üzerinden not durumlarını öğrenmek için harekete geçti. e-Okul VBS, haftalık ders programlarından devamsızlık bilgilerine, sınav sonuçlarından karne notlarına kadar birçok önemli bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor. Peki MEB VBS öğrenci girişi ile ders notu ve devamsızlık sorgulama nereden, nasıl yapılır?
2023-2024 eğitim öğretim yılında Kasım ayının gelmesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarına odaklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranını araştırmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, bu sistem üzerinden sınav notları, devamsızlık bilgileri ve karne notları gibi önemli bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Kasım ara tatili süresince, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soru ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?'' oldu.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.
İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
E-OKUL'DA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
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- E-OKUL VBS giriş sayfası ekranı | 2023 MEB VBS öğrenci girişi ile ders notu ve devamsızlık sorgulama nereden, nasıl yapılır?
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