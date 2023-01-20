e-Okul VBS 1. dönem karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme! e-Okul Not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak?
Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline hazırlanıyor. 20 Ocak Cuma günü son ders zili çalacak ve öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Karne dağıtımı öncesi son haftada en çok merak edilenlerden biri de e-Okul not bilgisi ekranı oldu. Öğrencilere ait birçok bilginin yer aldığı e-Okul üzerinden not, devamsızlık gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Peki, e-Okul Not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS 1. dönem karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
e-Okul VBS, birinci dönem sonunun yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılıyor. Karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, e-Okul sistemi üzerinden detayları görüntülemek istiyor. Cuma günü karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler, not girişlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, e-Okul Not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS 1. dönem karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
E-OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?
Birinci dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından not girişleri e-Okul sistemine eklendi. Cuma günü dağıtılacak karne öncesinde e-Okul'a not girişleri tamamlandı.
E-OKUL KAPANACAK MI?
Her eğitim dönemi sonunda, sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle, e-Okul'un kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. e-Okul sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesinde kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın. İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.
Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
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