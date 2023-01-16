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2023 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS SINAVI hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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2023 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS SINAVI hangi tarihte yapılacak?

Üniversite adayları için büyük önem taşıyan YKS sınavı için araştırmalar devam ediyor. Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor.18 Haziran'da yapılacak olan sınavın seçim gününe denk gelmesi, sınav tarihinin değiştirilmesine neden oldu. Peki, YKS sınavı ne zaman 2023? YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

"YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte?" sorusu gündeme gelmeye başladı. YKS sınavı, normal şartlarda 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak söz konusu sınav seçimler nedeniyle başka bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise sınavın ne zaman, hangi ayda yapılacağı merak ediliyor. İşte, YKS sınav hakkında merak edilen detaylar...

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 seçimleri ile YKS'nın aynı tarihte olması sebebiyle ÖSYM sınav takvimi değiştirildi. Normal şartlarda sınav 18 Haziran'da yapılacaktı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" dedi.

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Başvuruların Şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANMIŞTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacaktı. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı.

2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

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