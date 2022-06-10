AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Peki, AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar tamamlama şansı sunan AÖF yaz okulu tarihi belli oldu. Peki, AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Başvurular online ortam üzerinden yapılacak.
YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
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