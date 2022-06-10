AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar tamamlama şansı sunan AÖF yaz okulu tarihi belli oldu. Peki, AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?