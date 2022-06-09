e-Okul ne zaman kapanacak? Öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı e-Okul sistemi, öğrenci ve velileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan e-Okul sisteminin, dönem sonunda kapanıp kapanmayacağı araştırılıyor. Her karne döneminde gündeme gelen "e-Okul kapanacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS sistemi dönem sonu kapanıyor mu? İşte haberin detayları...

e-OKUL KAPANACAK MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler de e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumluyor. Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.