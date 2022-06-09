10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? MEB Bakanı açıkladı
12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? 17 Haziran'da karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler, sınıf tekrarı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren devamsızlık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? İşte cevaplar...
10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022 tarihinde yaz tatiline çıkacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala en çok merak edilenler arasında sınıf tekrarı oldu. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma olup olmadığını merak eden 12. sınıf öğrencileri, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? İşte haberin detayları...
LİSE 12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN KALIR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.
12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir Bakanlığımız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz.
Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkân verip eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz hem de diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz, artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.
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- 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? MEB Bakanı açıkladı
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