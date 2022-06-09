10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? MEB Bakanı açıkladı

10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022 tarihinde yaz tatiline çıkacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala en çok merak edilenler arasında sınıf tekrarı oldu. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma olup olmadığını merak eden 12. sınıf öğrencileri, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? İşte haberin detayları...

LİSE 12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN KALIR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti: