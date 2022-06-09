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KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek?

KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda görev almak isteyen adayların katılım sağlayacakları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları sona erdi. Başvuru sürecine yetişemeyen adaylar geç başvuru tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek?

KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi. Sürece yetişemeyen adaylar geç başvuru tarihleri hakkında detayları yakından takip ediyor. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi.

KPSS GEÇ BAŞVURULARI

Başvuruları kaçıran adaylar için KPSS geç başvuruları 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde alınacak.

KPSS TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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