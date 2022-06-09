KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi. Sürece yetişemeyen adaylar geç başvuru tarihleri hakkında detayları yakından takip ediyor. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek?