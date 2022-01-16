Öğretmen karne görüşleri 2022! İlkokul-ortaokul-lise öğretmen karne görüşü örnekleri!
2022 öğretmen karne görüşleri nelerdir? Öğretmen karne görüşü örnekleri arama motorlarında sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğretmen karne görüşü örnekleri arama motorlarında sorgulanıyor. Öğretmenler karnelere görüşlerini bildiriyor ve öğrencileri motive edebiliyor. İşte; 15 tatil sömestr öğretmen karne görüşleri!
2022 öğretmen karne görüşleri! İlkokul, ortaokul, lise öğretmen karne görüşü örnekleri araştırılıyor. 15 tatil sömestr öğretmen karne görüşü örnekleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Öğretmenler görüşlerini karnelere yazıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Peki; 2022 öğretmen karne görüşleri nasıl?
2022 ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ!
1. Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.
2. Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
3. Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.
4. Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.
5. Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
6. Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.
7. Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.
8. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
9. Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.
10. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.
11. Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
BAŞARI DURUMUNA GÖRE KARNE GÖRÜŞLERİ!
• Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.
• Prenses karnen çok güzel. Hayatıma renk kattığın ve benim öğrencim olduğun için çok şanslı bir öğretmenim. Çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller kızım.
• Yakışıklı oğlum bu dönem çok daha iyiydin. Seni tebrik ederim. Karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.
• Güzel kızım birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.
• Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.
• Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.
• Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.
• Benim güzel kızım seni tebrik ederim. Yine harika bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Çok kitap okumaya devam et. Benim gurur kaynağımsın. İyi tatiller sarı papatyam.
• Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.
• "Başarı öyle bir şeydir ki, her elde ettiğinde yenisini istersin." bu istek ve azminin devam etmesi ve hep başarman dileğiyle
• "Başarı başaracağım diyenindir." seninde bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.
• Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.
• Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."
• Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin.....
• Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.
• Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.
• Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.
• Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler
• Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"
• "Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"
• "Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."
• "Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."
• Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "
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