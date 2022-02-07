AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt işlemleri başladı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.