AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri merak edildi. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt işlemleri başladı. Konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt işlemleri başladı.
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak ve öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresi ile yapılacak. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022
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