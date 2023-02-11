E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
E-okul nakil aldırma işlemleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 depremin ardından 10 ilde seferberlik ilan edildi. Evi yıkılan binlerce öğrenciye 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği getirildi. Peki deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin ardından ekonomiden, eğitime pek çok alanda teşvik ve yeni karalar alınıyor. Deprem bölgesinde bulunan öğrencilerin mağduriyetlerini en aza indirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin talep etmeleri halinde dönem beklemeksizin geçiş yapabileceğini aktardı. Peki Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer?
NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB açıklaması şöyle:
"Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak."
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.
NAKİLLER NE ZAMAN YAPILIR?
Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.
Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.
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- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
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