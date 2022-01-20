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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş seçmeli ders kararı! Tarih uzatıldı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş seçmeli ders kararı! Tarih uzatıldı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

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