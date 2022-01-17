15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…
15 tatil ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi 2021-2022 döneminde öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Okullara giden öğrenciler sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki; 15 tatil ne zaman başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; her dönemde birer hafta ara tatil, iki hafta sürecek de sömestr tatili bulunuyor. İşte detaylar!
İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatile girip dinlenme fırsatı yakalamak isteye öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatil hakkında araştırma yapıyor. MEB eğitim takvimine göre; ilkokul, ortaokul ve lisede 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. Milyonlarca öğrenci bu eğitim döneminde dinlenerek rahat bir nefes alacak. İşte; 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı!
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
OKULLAR AÇIK KALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.
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