15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…

İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatile girip dinlenme fırsatı yakalamak isteye öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatil hakkında araştırma yapıyor. MEB eğitim takvimine göre; ilkokul, ortaokul ve lisede 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. Milyonlarca öğrenci bu eğitim döneminde dinlenerek rahat bir nefes alacak. İşte; 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı!