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Bugün okul var mı, yok mu? 18 Nisan 2024 Perşembe Tokat'ta okullar tatil mi, kaç gün? MEB-Valilik son dakika açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Bugün okul var mı, yok mu? 18 Nisan 2024 Perşembe Tokat’ta okullar tatil mi, kaç gün? MEB-Valilik son dakika açıklama...

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede endişe verici bir gelişme yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre, Sulusaray'da meydana gelen bu depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. Art arda yaşanan sallantılar ardından öğrenciler okulların bugün tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte detayları...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde AFAD'ın duyurduğu üzere 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından valilik tarafından okullarla ilgili bir açıklama yapıldı. Ancak, Tokat genelindeki okulların bugün tatil edilip edilmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki Tokat'ta okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Saat 01.06 meydana gelen depremin 9.97 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Tokat'ta meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

TOKAT'TA İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ikinci depremin de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.

Hatipoğlu, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum tespit etmedi. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremden yaklaşık 1,5 saat önce 01.06'da merkez üssü yine aynı ilçe olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

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