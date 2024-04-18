Bugün okul var mı, yok mu? 18 Nisan 2024 Perşembe Tokat’ta okullar tatil mi, kaç gün? MEB-Valilik son dakika açıklama...

TOKAT'TA İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ikinci depremin de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.

Hatipoğlu, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum tespit etmedi. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremden yaklaşık 1,5 saat önce 01.06'da merkez üssü yine aynı ilçe olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.