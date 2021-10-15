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E-Kurs DYK başvuru nasıl yapılır? 2021 DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek?

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Giriş Tarihi: 15.10.2021
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E-Kurs DYK başvuru nasıl yapılır? 2021 DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek?

DYK kurs başvuru nasıl yapılır? 2021 DYK başvuru E-Kurs ekranından tamamlanabiliyor. 16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Öğrenciler böylelikle derslerine katkı sağlayabilecek. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercih yapabilecek. Peki; 2021 DYK kurs başvuru nasıl yapılır? DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek?

DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek? 2021 DYK başvuru nasıl yapılır? E-Kurs DYK başvuru yoğun şekilde araştırılan konulardan birisi oluyor. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. DYK kurslarına başvuru yaptıktan sonra derslere katılım sağlamak son derece kolay olacak. Peki; 2021 DYK başvuru nasıl yapılır? DYK başvuru ne zaman bitecek?

DYK KURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili şunları kaydetti,

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz."

16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.

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