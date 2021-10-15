E-Kurs DYK başvuru nasıl yapılır? 2021 DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek?

DYK KURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili şunları kaydetti,

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz."