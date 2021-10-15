15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM YKS 2. ek yerleştime sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 baraj puanı tercih sonuçları tarihi açıklandı mı?

ÖSYM YKS 2. ek yerleştime sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 baraj puanı tercih sonuçları tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021
ABONE OL
ÖSYM YKS 2. ek yerleştime sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 baraj puanı tercih sonuçları tarihi açıklandı mı?

YKS 2. ek tercih işlemleri devam ediyor. İkinci ek yerleştirmeye ilişkin tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. TYT 140 puan alanlar için özel yapılan ek tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM YKS 2. ek yerleştime sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 baraj puanı tercih sonuçları tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ÖSYM YKS 2. ek yerleştime sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 140 puan alanlar için ilave ek yerleştirme yapılıyor. Bu kapsamda bu yılın ikinci ek tercih işlemleri 14 Ekim'de başladı. Kısa süre sonra sona erecek ek yerleştirmenin hangi tarihte sonuçlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, YKS 2. ek yerleştime sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 baraj puanı tercih sonuçları tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BİTECEK?

2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek tercih bildiriminde bulunabilecek.

YKS İKİNCİ EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtların ekim ayının son haftasında yapılacak. Buna göre 2. ek yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA