DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
DGS ek tercih için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021 DGS ek yerleştirme işlemleri başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler bugünden itibaren ek tercih bildiriminde bulunabilecek. Ek yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS ek tercih kılavuzu ile 2021 DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...
DGS ek tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ek yerleştirme takviminin belirlenmesinin ardından gözler yerleştirme sürecine çevrildi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre tercih yapacak adaylar, kılavuzun detaylarını araştırmaya başladı. Bizde sizler için ek yerleştirme sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS ek tercih kılavuzu ile 2021 DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi
22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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- DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
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