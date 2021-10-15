DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

DGS ek tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ek yerleştirme takviminin belirlenmesinin ardından gözler yerleştirme sürecine çevrildi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre tercih yapacak adaylar, kılavuzun detaylarını araştırmaya başladı. Bizde sizler için ek yerleştirme sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS ek tercih kılavuzu ile 2021 DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.