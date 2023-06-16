e-Okul ne zaman kapanacak? e-okul VBS karne notları nasıl öğrenilir? e-karne görüntüleme ekranı!
"e-okul kapandı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala binlerce öğrenci karne heyecanı yaşamaya başladı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri e-okul öğretmen girişi kapandı mı? gibi sorular gündeme getirdi. İşte, e-okul kapanış tarihi...
"e-Okul ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2022- 2023 eğitim öğretim yılının son haftasına girilirken öğrenciler, karne öncesi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, e-okul kapandı mı, karne notları nasıl öğrenilir? İşte, e-okul.meb.gov.tr giriş ekranı!
E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
E-karne görüntüleme ile ilgili detaylar öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra "Not Bilgisi" seçeniğine tıklayarak yazılı ve sözlü tüm notlae görüntülenebilmektedir.
E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.
E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından e-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.
Karne gününe kadar e okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.
KAÇ PUANLA TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
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