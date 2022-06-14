E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı?
e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini ve takdir ile teşekkür belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul VBS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı?
E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda yaz tatili için son ders zili 17 Haziran'da çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, Cuma günü karne alarak tatile girecek. Peki, E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı?
Okullarda yaz tatili için son ders zili 17 Haziran'da çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, Cuma günü karne alarak tatile girecek.
E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E-KARNE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
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