DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağlayacakları DGS sınavı için kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgesi için bekleyişe geçti. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans programından mezun olan ve eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklamasına çevrildi. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde yayımlanacağı söylenebilir.
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- DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
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