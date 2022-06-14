DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans programından mezun olan ve eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklamasına çevrildi. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?