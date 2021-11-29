AÖL sınavı ne zaman başlayacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 1. dönem sınavı için hazırlıklar sürüyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte sınav tarihi hakkında araştırmalar başladı. Mezun olmayı bekleyen ve kredi notunu yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler sınavın hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavı ne zaman başlayacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? AÖL sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
AÖL sınavı ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. dönem sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağını ilişkin duyurunun yayımlanmasının ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınavı ne zaman başlayacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? AÖL sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...
AÖL SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere AÖL 1. dönem sınavları online yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef Türkiye'nin aşıkları ortaya çıktı! Karşılıklı yemek yediler sosyal medyadan paylaştılar
- Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…
- Sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?
- SON DAKİKA! Balık tutmak isterken öyle bir şey yakaladı ki... Bunu da görmedik demeyiz
- Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı...
- AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?
- AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1. vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...
- Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?