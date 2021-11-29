AÖL sınavı ne zaman başlayacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?

AÖL sınavı ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. dönem sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağını ilişkin duyurunun yayımlanmasının ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınavı ne zaman başlayacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? AÖL sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...

AÖL SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere AÖL 1. dönem sınavları online yapılacak.