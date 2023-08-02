"DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde 16 Temmuz tarihinde yapıldı. Dikey Geçiş Sınavı'na 464 bin 281 aday katılım gösterdi. 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyan adalar eğitimlerin 4 yıllık lisans olarak tamamlamak için katılım sağladığı sınav sonrası DGS sonuçları sorgulama ekranına gözler çevrildi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?