DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde adayların katılımı ile gerçekleşti. Yapılan değerlendirme sonrası DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde 16 Temmuz tarihinde yapıldı. Dikey Geçiş Sınavı'na 464 bin 281 aday katılım gösterdi. 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyan adalar eğitimlerin 4 yıllık lisans olarak tamamlamak için katılım sağladığı sınav sonrası DGS sonuçları sorgulama ekranına gözler çevrildi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.
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