AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AUZEF sınavı ayın kaçında yapılacak?
AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında dört oturumda yapılacak. Öğrencilerin sınava katılım sağlayabilmeleri için AUZEF sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. İşte, AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AUZEF sınavı ayın kaçında yapılacak?
AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AUZEF sınavı ayın kaçında yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında dört oturumda yapılacak. Öğrencilerin sınava katılım sağlayabilmeleri için AUZEF sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. İşte, AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
AUZEF BİTİRME SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında dört oturumda yapılacak. Öğrencilerin sınava katılım sağlayabilmeleri için AUZEF sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.
Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.
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