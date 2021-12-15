AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AUZEF sınavı ayın kaçında yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.