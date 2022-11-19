29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!

POMEM başvuruları ne zaman bitecek? 29. Dönem POMEM başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı ön başvurular 14 Kasım tarihinde başladı. Başvurularını yapan adaylar ise "POMEM başvuruları son için son tarih ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte, sınav hakkında tüm bilgiler...

2021 veya 2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar, POMEM başvurularını gerçekleştirecek.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.



29. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ