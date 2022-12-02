DUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | ÖSYM duyurdu! 2022-DUS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan 2022-DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili adaylar detayları merak ediyor. Verdikleri emeklerin karşılığına ulaşan adaylar yerleştime sonuçlarına erişmeye çalışıyorlar. Peki 2022-DUS yerleştime sonucu nereden, nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...