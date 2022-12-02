DUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | ÖSYM duyurdu! 2022-DUS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
EĞİTİM ahaber.com.tr
Diş Hekimleri Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) yerleştirme sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. 16-22 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-DUS sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 2022-DUS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2022-DUS yerleştrime sonuç ekranı...
2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan 2022-DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili adaylar detayları merak ediyor. Verdikleri emeklerin karşılığına ulaşan adaylar yerleştime sonuçlarına erişmeye çalışıyorlar. Peki 2022-DUS yerleştime sonucu nereden, nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecektir.
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- DUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | ÖSYM duyurdu! 2022-DUS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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