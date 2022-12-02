AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2022-2023 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerin erişimine açılacak. Anadolu Üniversitesinin yayınladığı takvime göre güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2022-2023 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2022-2023 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci Ekim ayı içerisinde Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler sınavlara katılamayacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2022-2023 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgeleri için bekleyiş devam ediyor. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce anadolu.edu.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.
SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!
10-11 Aralık'ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
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