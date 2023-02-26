YKS 2023 TARİHLERİ | AYT, TYT, YDT başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı ertelendi mi, son durum ne?
Üniversiteler sınavlarını hazırlanan öğrenciler 2023 YKS tarihlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. AYT, TYT, YDT için öğrencilerin gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Üç oturumda düzenlenen üniversiteye geçiş sınavına ilişkin son dakika bilgileri merak ediliyor. Peki AYT, TYT, YDT başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı ertelendi mi, son durum ne?
2023 YKS tarihleri belli oldu mu sorusunun cevabı binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Seçim takvimi nedeniyle değişen üniversite sınavı takviminin güncel hali netleşti öğrenilmeye çalışılıyor. Deprem nedeniyle üniversite sınavında sadece 1. dönem konularının geçerli olmasına karar verilmişti. Peki 2023 YKS tarihleri belli oldu mu?
2023 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.
YKS başvurularının 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor. 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir karar alındığında haberimizde mutlaka yer verilecektir.
NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:
"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.
Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"
YKS ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir karar alındığında haberimizde mutlaka yer verilecektir.
HANGİ KONULAR ÇIKACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.
YKS HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları AYT- TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenir.
Başvuru işlemleri her oturum için ayrı ayrı alınmaktadır. Sınava katılacak oturumları belirleyen adaylar sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapabilirler. Sınav ücretleri yayınlanan kılavuz ile belli olacak.
Üç oturumda düzenlenen sınavlarda TYT 165 dakika, AYT 180 dakika ve son oturum olan YDT sınavı 120 dakika sürmektedir.
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- YKS 2023 TARİHLERİ | AYT, TYT, YDT başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı ertelendi mi, son durum ne?
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