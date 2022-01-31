ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?

LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 üniversite sınavı ile ilgili tarih belli oldu. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?