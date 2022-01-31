31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı AYT, TYT tarihleri açıklandı mı?

LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek YKS sınav tarihi merak konusu oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 2022 yılı YKS sınavı için heyecanlı bekleyişe geçti. İşte, LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?

LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 üniversite sınavı ile ilgili tarih belli oldu. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA