AUZEF FİNAL TARİHLERİ 2023! AUZEF final sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi? İstanbul Üniversitesi Akademik Takvim...
"AUZEF finalleri ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre final sınavları için geri sayım başladı. Vize sonuçlarının ardından final tarihleri merak konusu oldu. Peki, AUZEF finalleri ne zaman? AUZEF final tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...
"AUZEF finalleri online mı yüz yüze mi 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak gibi sorular öğrenciler tarafından gündeme getirildi. Bahar dönemi ara sınav sonuçları 11 Mayıs'ta açıklanmıştı. Şimdi ise gözler final tarihlerine çevrildi. İşte, AUZEF final sınavları hakkında tüm detaylar...
AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN, ONLİNE MI?
2022-2023 Bahar dönemi bitirme sınavları 10 - 11 Haziran tarihlerinde olacak. Final sınavı ise çevrimiçi düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF AKADEMİK TAKVİM
Bahar Dönemi:
Öğretim Yılı Sonu: 9 Haziran
Bitirme sınavı: 10-11 Haziran
Telafi sınavı: 22-23 Temmuz
Üç ders sınavı: 2 Eylül
AUZEF SINAVLARI NASIL OLACAK?
Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacaktır.
Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 10 Haziran 2023 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecek.
Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
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