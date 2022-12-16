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DHBT sonuçları sorgulama ekranı | sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir?

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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DHBT sonuçları sorgulama ekranı | sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir?

DHBT sınav sonuçları bugün erişime açılacak. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 27 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavının sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda ÖSYM'nin resmi internet adresine adaylar akın ediyor. Peki, DHBT sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

DHBT sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılım sağladığı DHBT 27 Kasım'da yapılmıştı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre, DHBT sonuçları bugün açıklanacak. Peki, DHBT sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DHBT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar gün içerisinde açıklanacak. Adaylar, DHBT sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır.

KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

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