DHBT sonuçları sorgulama ekranı | sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir?

DHBT sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılım sağladığı DHBT 27 Kasım'da yapılmıştı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre, DHBT sonuçları bugün açıklanacak. Peki, DHBT sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DHBT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar gün içerisinde açıklanacak. Adaylar, DHBT sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

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