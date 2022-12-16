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AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise (AÖL) güz dönemi sınavlarının başlamasıyla birlikte, birçok öğrenci sınavların ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavları sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli oldu.

Buna göre; AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Yukarıdaki bilgiler esas alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

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