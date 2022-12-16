AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavları sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?