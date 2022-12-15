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15 tatil ne zaman? 2023 karneler ne zaman alınacak? MEB SÖMESTR TATİLİ TARİHİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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15 tatil ne zaman? 2023 karneler ne zaman alınacak? MEB SÖMESTR TATİLİ TARİHİ!

Okullar ne zaman tatile girecek, 15 tatil ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, yarıyıl(sömestr) tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte? İşte detaylar...

Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci 15 tatilin ne zaman, hangi gün olduğunu merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi netleşti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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