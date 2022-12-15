15 tatil ne zaman? 2023 karneler ne zaman alınacak? MEB SÖMESTR TATİLİ TARİHİ!

Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci 15 tatilin ne zaman, hangi gün olduğunu merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi netleşti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.