15 tatil ne zaman? 2023 karneler ne zaman alınacak? MEB SÖMESTR TATİLİ TARİHİ!
Okullar ne zaman tatile girecek, 15 tatil ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, yarıyıl(sömestr) tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte? İşte detaylar...
Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci 15 tatilin ne zaman, hangi gün olduğunu merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi netleşti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...
YARIYIL TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman? 2023 karneler ne zaman alınacak? MEB SÖMESTR TATİLİ TARİHİ!
- Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı?
- Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış
- Bekçi alımı 2023 takvimi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı 2023 yılında yapılacak mı, hangi illerde olacak?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?
- Aile Bakanlığı'ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...
- Bakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı
- 15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...
- SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi
- ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?
- Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?